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Экс-главу УМВД по Камчатскому краю задержали за злоупотребления

Полина Долганова

Происшествия
Экс-главу УМВД по Камчатскому краю задержали за злоупотребления
Фото: МВД

Глава МВД России Владимир Колокольцев во время рабочего визита в Камчатский край представил сотрудникам УМВД по региону нового руководителя Ивана Кокухина, так как его предшественник, Михаил Киселев, был отстранен от службы в начале июля, а позже — задержан за злоупотребления на работе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Отмечается, что решение об увольнении Киселева было принято руководством МВД РФ после некоторых сообщениях о его нарушениях.

— Сегодня (3-его августа — прим. «ВМ») он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы, — цитируют в сообщении главу МВД.

Колокольцев добавил, что позиция министерства заключается в том, чтобы привлекать к ответственности всех виновных вне зависимости от их должности и потерь для самого МВД.

Место начальника УМВД по региону занял полковник полиции Иван Кокухин, который в течение последних трех лет работал заместителем начальника УМВД РФ по Забайкальскому краю.

Глава МВД России потребовал от нового руководителя министерства по Камчатскому краю изучить все проблемные направления и принять меры реагирования. Кроме того, Кокухину необходимо будет повысить раскрываемость тяжких преступлений, передает РИА Новости.

20 июля глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности начальника МВД по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина. В тот же день сотрудники ГУ СБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица.

Они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства. В число задержанных вошли двое сотрудников органов внутренних дел.

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