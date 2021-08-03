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Сергей Собянин рассказал о роли Москвы и «Единой России» в развитии страны

Илья Ашуров

Город
Сергей Собянин рассказал о роли Москвы и «Единой России» в развитии страны
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился своим мнением о роли Москвы и партии «Единая Россия» в развитии страны. Об этом во вторник, 3 августа, он написал в личном блоге.

Глава города отметил, что мегаполис должен стремительно двигаться вперед. В конкурентном пространстве процессу развития «противопоказаны» даже небольшие темпы движения, пояснил мэр.

При этом вокруг жителей столицы должна быть создана среда, которая давала бы им ощущение того, что город, в котором они живут, — самый «крутой в мире», безопасный, экологичный и спокойный. По словам Собянина, это позволит избежать эмиграции талантливых людей.

По мнению главы города, «Единая Россия» — единственная сила, которая способна действительно решать проблемы, не подменяя реальную повестку популизмом. Партия представляет собой большую команду, состоящую из разных деятелей.

— И другой силы, другой команды, как классик говорил, которая бы сказала: «А мы решим эти проблемы!», такой команды нет. Покритиковать — ну да, а команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, — такой нет, — заключил мэр.

17 июля Сергей Собянин дал старт избирательной кампании партии «Единая Россия».

Выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября 2021 года.

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