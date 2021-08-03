Антонов назвал количество выданных российским послам виз в США «насмешкой»

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За последние дни Россия выдала 22 визы сотрудникам американского посольства в Москве, в то время как со стороны США последовало лишь продление визы советника-посланника. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

— В ответ (на выданные американцам визы — прим. «ВМ») пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника, — цитируют Антонова на странице посольства в Facebook.

Посол выразил предположение, что выдачу российским сотрудникам дипведомства американских виз рассматривается США как одолжение. Официальная Москва, в свою очередь, не согласна с такой позицией.

Посол подытожил, что российская сторона ожидает от Штатов конструктивных решений по этому вопросу.

До этого Антонов заявил, что США вводят в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий. Россия много раз предлагала США отказаться от ограничений на работу посольств двух стран, но в Вашингтоне идут на еще большее ужесточение условий деятельности российских дипломатов, подчеркнул дипломат.