Более 150 тысяч москвичей выбрали дизайн сети городских постаматов

Фото: mos.ru/официальный сайт мэра Москвы

Московские постаматы оформят в четырехцветной гамме. Такой дизайн выбрали пользователи портала «Активный гражданин», где проходило голосование на выбор дизайна. Всего из трех доступных вариантов выбирали 152 724 человека.

— Самым популярным стал вариант четырехцветного оформления под номером два — его выбрали 39,59 процента жителей. Второе и третье место разделили черно-красная и красно-белая расцветка соответственно, — сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Постаматы — это удобные ячейки, располагающиеся недалеко от дома. С их помощью можно получать товары из интернет-магазинов, отправлять посылки, сделать возврат вещей и отдать в ремонт одежду или обувь. Они начнут появляться в городе уже в конце лета.

— Задача пилотного проекта «Городская сеть постаматов «Московский постамат» — создать единую безопасную и доступную систему бесконтактной доставки, — заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Москвичи проголосовали уже за более 4,9 тысячи проектов на портале «Активный гражданин». Подробнее ознакомиться с порталом и сетью постаматов можно на официальном сайте мэра Москвы.

В июле сообщалось, что пользователи портала смогут выбрать имя для спасенной в Якутии белой медведицы. Выбрать можно из двух вариантов — хищницу будут звать Томпа или Айталина, а также предложить свой вариант.