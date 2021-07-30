Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи выберут имя для спасенной в Якутии белой медведицы

Михаил Алимов

Город
Москвичи выберут имя для спасенной в Якутии белой медведицы
Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

На столичном портале «Активный гражданин» стартовало новое голосование. Пользователи смогут выбрать имя для привезенной из Якутии в Московский зоопарк белой медведицы.

Выбрать можно из двух вариантов — хищницу будут звать Томпа или Айталина.

Первое имя созвучно с названием Томпонского района, где ее обнаружили. Второй вариант более поэтичный — Айталина в переводе с якутского языка означает «судьба путешествия». Кроме того, варианты имени для медведицы могут предложить и сами «активные граждане».

В столице она обитает с конца мая. Когда ее нашли в Якутии, медведица была сильно истощена и даже не могла охотиться. В зоопарке под присмотром специалистов она стала чувствовать себя лучше, передает официальный сайт мэра Москвы.

В июне «активные граждане» выбрали имя для еще одной хищницы — маленькой белой медведицы, найденной на арктическом севере Красноярского края. Вахтовики золотодобывающей артели спасли от гибели медвежонка, который прибился к людям на острове Большевик. Маленькая медведица потеряла маму и пришла к людям, которые кормили ее, но не смогли взять с собой при отъезде. После она поселилась в Московском зоопарке, а пользователи портала решили назвать ее Хатанга

Читайте также:
белый медведьголосование«Активный гражданин»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте