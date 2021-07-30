Москвичи выберут имя для спасенной в Якутии белой медведицы

Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

На столичном портале «Активный гражданин» стартовало новое голосование. Пользователи смогут выбрать имя для привезенной из Якутии в Московский зоопарк белой медведицы.

Выбрать можно из двух вариантов — хищницу будут звать Томпа или Айталина.

Первое имя созвучно с названием Томпонского района, где ее обнаружили. Второй вариант более поэтичный — Айталина в переводе с якутского языка означает «судьба путешествия». Кроме того, варианты имени для медведицы могут предложить и сами «активные граждане».

В столице она обитает с конца мая. Когда ее нашли в Якутии, медведица была сильно истощена и даже не могла охотиться. В зоопарке под присмотром специалистов она стала чувствовать себя лучше, передает официальный сайт мэра Москвы.

В июне «активные граждане» выбрали имя для еще одной хищницы — маленькой белой медведицы, найденной на арктическом севере Красноярского края. Вахтовики золотодобывающей артели спасли от гибели медвежонка, который прибился к людям на острове Большевик. Маленькая медведица потеряла маму и пришла к людям, которые кормили ее, но не смогли взять с собой при отъезде. После она поселилась в Московском зоопарке, а пользователи портала решили назвать ее Хатанга