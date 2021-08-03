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Врачи рассказали о пользе арбузов для перенесших COVID-19 людей

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врачи рассказали о пользе арбузов для перенесших COVID-19 людей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, рекомендуется добавить в рацион питания арбузы, потому как они богаты антиоксидантами, сообщили врачи.

По их словам, именно антиоксиданты в составе ягоды окрашивают арбуз в красный цвет. Кроме того, арбуз является источником витамина С.

— Людям, перенесшим COVID-19, которые восстанавливаются после болезни, арбуз очень даже показан, — рассказала врач-терапевт Елена Тихомирова.

Специалист добавила, что объедаться плодом не желательно. В день можно съедать не более 500 граммов арбуза.

С аналогичной позицией выступила и педиатр Марина Лерман. Она уточнила, что некоторые свойства ягоды способны положительно влиять на настроение человека, выводить из организма вредные вещества и укреплять сосуды.

Педиатр подытожила, что ягоду не стоит совмещать с молочными продуктами — это может привести к пищевому отравлению. Арбузы также нежелательно потреблять вместе с соленой и жирной пищей. Такой «тандем» может привести к задержке жидкости в организме, передает РИА Новости.

Насколько полезны для человека излюбленные летние лакомства, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог. Алексей Калиничев.

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