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Планетарий пригласил в «Полет над Москвой»

Ольга Маркова

Развлечения
Планетарий пригласил в «Полет над Москвой»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московский планетарий в августе приглашает взрослых и детей в увлекательный аттракцион, который позволит в формате 4D-кинотеатра увидеть столицу с высоты птичьего полета.

Фильм «Полет над Москвой» позволяет совершить яркое путешествие по городу. За 20 минут зрители посетят главные достопримечательности города, оценят красоту Москвы и насладятся прекрасными видами.

Маршрут полета лежит через дворцы Московского Кремля, Большой театр и другие знаковые места столицы России. Здесь можно встретить рассвет у стен Новодевичьего монастыря, побывать на станциях Московского метрополитена ночью и увидеть, как оживают картины великих художников в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте планетария.

В планетарии продолжает работать «Летний лекторий», в рамках которого гости звездного дома знакомятся с интересными фактами о космосе и астрономии. 5 августа можно послушать лекцию «Строительные блоки жизни. Пыльная Вселенная», посвященную процессу появления различных веществ на планете. Гостей ждет удивительная информация о том, как рождаются и умирают звезды, какие признаки указывают на молодость или старость небесного тела, какое влияние звездная пыль оказывает на повседневную жизнь человечества.

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