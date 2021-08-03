Андрей Бочкарев рассказал о возведении металлических перекрытий в зоне НКЦ

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Новозаводская улица, 18 Карта всех событий

Монтажные работы металлических перекрытий на площадке Национального космического центра выполнены на 87 процентов. Об этом во вторник, 3 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время близятся к завершению монолитные работы на малоэтажной (до 10 этажей) части НКЦ, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра выполнен на 87 процентов, — рассказал он.

Уже закончено строительство монолитных конструкций на первом этаже башни НКЦ и половины самого первого этажа. Само здание будет расположено на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева в районе Филевский Парк на западе столицы.

Вместе с этим закончены работы по монтажу самоподъемной опалубки, которая необходима для строительства 288-метровой башни, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Она уже запущена в работу.

— Применение системы самоподъемной опалубки позволит выполнять три типовых этажа в месяц с последующим увеличением до четырех этажей. Работы предполагается вести в круглосуточном режиме и будет задействовано порядка 250 человек в сутки, — сообщил директор компании, ответственной за возведение НКЦ.

Ядро жесткости здания начнут устанавливать со второго этажа. Для строительства каждого из них планируется использовать 870 кубометров бетона.

В будущем НКЦ разместятся штаб-квартиры организаций из ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, центры поддержки бизнеса, а также ситуационный центр ГК «Роскосмос».

Недавно Андрей Бочкарев дал интервью «Вечерней Москве». В нем он рассказал о планах по строительству на территории города, возникающих сложностях и необычных решениях.