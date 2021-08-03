Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев рассказал о возведении металлических перекрытий в зоне НКЦ

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев рассказал о возведении металлических перекрытий в зоне НКЦ
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Россия, Москва, Новозаводская улица, 18 Карта всех событий

Монтажные работы металлических перекрытий на площадке Национального космического центра выполнены на 87 процентов. Об этом во вторник, 3 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время близятся к завершению монолитные работы на малоэтажной (до 10 этажей) части НКЦ, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра выполнен на 87 процентов, — рассказал он.

Уже закончено строительство монолитных конструкций на первом этаже башни НКЦ и половины самого первого этажа. Само здание будет расположено на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева в районе Филевский Парк на западе столицы.

Вместе с этим закончены работы по монтажу самоподъемной опалубки, которая необходима для строительства 288-метровой башни, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Она уже запущена в работу.

— Применение системы самоподъемной опалубки позволит выполнять три типовых этажа в месяц с последующим увеличением до четырех этажей. Работы предполагается вести в круглосуточном режиме и будет задействовано порядка 250 человек в сутки, — сообщил директор компании, ответственной за возведение НКЦ.

Ядро жесткости здания начнут устанавливать со второго этажа. Для строительства каждого из них планируется использовать 870 кубометров бетона.

В будущем НКЦ разместятся штаб-квартиры организаций из ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, центры поддержки бизнеса, а также ситуационный центр ГК «Роскосмос».

Недавно Андрей Бочкарев дал интервью «Вечерней Москве». В нем он рассказал о планах по строительству на территории города, возникающих сложностях и необычных решениях.

Читайте также:
Андрей БочкаревстроительствоМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте