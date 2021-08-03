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Мужчина домогался десятилетней школьницы в лифте в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина домогался десятилетней школьницы в лифте в Москве
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Покровская улица, 23 Карта всех событий

В жилом доме на востоке столицы 52-летний мужчина домогался десятилетней школьницы. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 1 августа в доме 23 на Покровской улице. Мужчина зашел в лифт с незнакомой девочкой. Когда двери закрылись, он начал насильно целовать ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

— Подозреваемый задержан. Сегодня следствие будет просить для подозреваемого избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

В подмосковном Жуковском у одного из домов была обнаружена девочка в возрасте около двух лет. В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что обнаружила ребенка у жилого дома на Молодежной улице. В руках у малышки была сумка, наполненная детскими вещами.

В настоящее время правоохранители ищут родственников девочки. По факту случившегося проводится проверка.

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