Иммунолог назвал возможные сроки признания «Спутника V» в Европе

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Российскую вакцину «Спутник V» могут признать в Европейском союзе уже в декабре этого года. Пока что проходит предварительная консультация. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Во вторник, 3 августа, Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, которые выдают в Республике Сан-Марино. Теперь документ станет действительным на всей территории Евросоюза и в странах Шенгенской зоны.

По мнению эксперта, данное событие — позитивный момент. Но в первую очередь он связан с взаимодействием Сан-Марино с другими странами ЕС для удобства граждан и пока напрямую никаким образом не касается признания российских сертификатов о вакцинации. По его словам, регистрация отечественной вакцины в ЕС формально еще не началась, идет предварительная консультация.

— Этот вопрос нужно решать. В принципе, я так понимаю, чиновники из Брюсселя дали сигнал о том, что они готовы это обсуждать и что им тоже это интересно. Думаю, вот этот вопрос легче решить, чем вопрос о признании самого препарата. Хотя, вероятно, рано или поздно (теоретически к декабрю этого года — началу следующего года) и сам препарат «Спутник V», может быть, наконец-то зарегистрируют на территории ЕС, — подчеркнул Крючков.

В Сан-Марино смогли победить коронавирус благодаря вакцинации населения российской вакциной «Спутник V». Об этом в мае 2021 года сообщала пресс-служба РФПИ.