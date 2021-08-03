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Юрист объяснил, имеют ли право контролеры высаживать детей за безбилетный проезд

Елена Фролова

Общество
Юрист объяснил, имеют ли право контролеры высаживать детей за безбилетный проезд
Фото: inforotor.ru

Перевозчикам еще в марте текущего года запретили высаживать из транспорта пассажиров в возрасте до 16 лет, если у них нет билета на проезд. Данные правила действуют как для городских видов транспорта, так и для междугородних.

При этом несколько дней назад в Челябинской области контролеры высадили на безлюдной станции девочек 11 и 16 лет, потому что у них не оказалось денег на проезд. В результате школьницы около трех часов возвращались домой, идя вдоль рельсов. О том, кто понесет ответственность за подобный инцидент и имеют ли контролеры право на данное действие, рассказал юрист Артем Баранов.

По его мнению, в данном случае транспортные работники не должны были высаживать детей. Об этом гласит Федеральный закон от 20 апреля 2021 года № 98-ФЗ.

— Согласно ему, ответственность за это понесет водитель. Его могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Помимо этого, могут быть привлечены должностные лица. К примеру, перевозчик. Ему грозит административный штраф от 25 до 30 тысяч рублей, — пояснил юрист.

По его мнению, ответственность могут понести и сами контролеры. Им грозят выговор, замечание или даже увольнение. Закон гласит, что нельзя высаживать без купленного билета детей и подростков до 16 лет, едущих в общественном транспорте без сопровождения взрослых, отмечает «МИР 24».

Источник: mir24.tv.

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