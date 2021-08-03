Товарооборот Москвы и Евросоюза составил почти 30 миллиардов долларов

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москва продемонстрировала рекордные экспортные результаты в Евросоюз. Об этом во вторник, 3 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва показала рекордные экспортные результаты в страны Евросоюза в первом квартале этого года. Так, экспорт столичной несырьевой неэнергетической продукции на европейский рынок составил 1,6 миллиарда долларов США, что на 46,2 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года. Столицу можно считать драйвером развития экономических взаимоотношений с Евросоюзом — на нее приходится половина от торгового оборота России с Европой, — подчеркнул заммэра.

Самое большое количество экспортных поставок в европейские страны составила промышленная продукция. Только за первый триместр 2021 года московские компании экспортировали в Европу промышленных товаров на 1,57 миллиарда долларов. Также спросом у стран Евросоюза пользуются продукция химической промышленности, механическое оборудование, электроника и продукты вторичной переработки.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, столица может предложить странам — участницам Евросоюза высокотехнологичную продукцию.

По его мнению, Москве следует обратить внимание на достаточно новую продукцию — органическую косметику. Московские производители давно обосновались на европейском косметическом рынке, однако именно органика имеет в настоящее время большой потенциал для экспорта.

В соответствии с аналитическими данными центра поддержки и развития экспорта «Моспром» в первом квартале этого года товарооборот Москвы и стран — участниц Европейского союза увеличился на два процента и составил 27,46 миллиарда долларов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.