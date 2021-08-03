Москвичам рассказали, когда благоустроят сквер у кинотеатра «Марс»

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Сквер и пруд у кинотеатра «Марс» благоустроят в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 3 августа.

Там будет расположен детский игровой кластер с горками, канатами, батутами и песочной фабрикой. Оборудуется спортивный городок с игровыми площадками, тренажерами и турниками.

Специалисты обустроят пешеходные и беговые дорожки, зоны отдыха и скамейки. Обновят помост для рыбалки и сцену. На подходе к последней установят светящуюся арку.

— Специалисты высадят 1,5 тысячи кустарников и 56 деревьев, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

29 июля были перечислены работы по благоустройству, которые пройдут на средства от платных парковок в СЗАО. Там появятся новые детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и большое количество зеленых насаждений.

24 июля сообщалось, что Москва была признана лидером рейтинга наиболее чистых регионов страны, подготовленного Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Столица заняла первое место практически по всем показателям исследования. В частности, таким критериям, как наличие контейнеров для раздельного сбора мусора и чистота на площадке (они имеют самый большой вес в рейтинге), полностью соответствуют 82 и 86 процентов контейнерных площадок Москвы соответственно.