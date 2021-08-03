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Здание Пентагона закрыли из-за стрельбы около близлежащей станции метро

Иван Юминов

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Здание Пентагона закрыли из-за стрельбы около близлежащей станции метро
Фото: defense.gov / Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt

Из-за стрельбы около платформы близлежащей станции метро закрыто здание Пентагона. Об этом сообщает издание Politico во вторник, 3 августа.

— Пентагон находится в состоянии локдауна из-за инцидента в транзитном центре. Просим людей избегать данной местности, — сообщается в Twitter-аккаунте службы охраны Пентагона.

Злоумышленника застрелил полицейский. Тот не смог попасть внутрь штаб-квартиры Минобороны. В результате инцидента пострадал другой сотрудник правоохранительных органов, его доставили в больницу.

Движение метро в районе здания также пока приостановлено. Персоналу и служащим Пентагона временно запретили покидать здание, сообщается на сайте издания.

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