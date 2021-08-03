Здание Пентагона закрыли из-за стрельбы около близлежащей станции метро

Фото: defense.gov / Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt

Из-за стрельбы около платформы близлежащей станции метро закрыто здание Пентагона. Об этом сообщает издание Politico во вторник, 3 августа.

— Пентагон находится в состоянии локдауна из-за инцидента в транзитном центре. Просим людей избегать данной местности, — сообщается в Twitter-аккаунте службы охраны Пентагона.

Злоумышленника застрелил полицейский. Тот не смог попасть внутрь штаб-квартиры Минобороны. В результате инцидента пострадал другой сотрудник правоохранительных органов, его доставили в больницу.

Движение метро в районе здания также пока приостановлено. Персоналу и служащим Пентагона временно запретили покидать здание, сообщается на сайте издания.