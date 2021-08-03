Россия выдала Германии обвиняемого в убийстве гражданина Молдавии

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Из России в Германию экстрадирован гражданин Республики Молдова Юрий Калалб. Он обвиняется немецкими властями в убийстве, разбое и причинении тяжких телесных повреждений. Представители правоохранительных органов ФРГ забрали мужчину из аэропорта Домодедово.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, преступление, соучастником которого был Калалб, совершено в октябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Банда разбойников напала на семейную пару ювелиров в их квартире. Женщина, несмотря на тяжелые травмы, смогла выжить, а ее муж скончался.

Калалба, объявленного в международный розыск, задержали в марте. Операцию на территории столичного региона провели сотрудники Московского уголовного розыска и НЦБ Интерпола МВД РФ.

В апреле этого года из Германии в Россию был экстрадирован гражданин РФ. Мужчина в составе преступной группы в ноябре 2013 года совершил разбойное нападение на инкассаторов в Ленинградской области, похитив около 140 миллионов рублей. В 2018-м сообщники ворвались в офис кредитного потребительского кооператива в Москве и украли около 10 миллионов рублей. Одного из подозреваемых объявили в розыск и задержали в Германии в 2020 году. На основании запроса Генпрокуратуры РФ было принято решение об экстрадиции фигуранта.