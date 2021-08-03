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Путин рассказал, где можно шикарно отдохнуть в России

Валерий Ливак

Общество
Путин рассказал, где можно шикарно отдохнуть в России
Фото: Администрация президента РФ

Шикарным местом в России, где граждане могут хорошо отдохнуть, является Карачаево-Черкесия. Об этом во время встречи с главой республики Рашидом Темрезовым сказал президент России Владимир Путин.

По его мнению, регион может заменить россиянам южные курорты страны.

— У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле являются общенациональными, потому что эти места отдыха шикарные и люди едут туда со всей страны — как к Черноморскому побережью, — сказал глава государства, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

В свою очередь Темрезов отметил, что Карачаево-Черкесию в прошлом году, несмотря на пандемию, посетили полтора миллиона туристов, притом что в самой республике проживает в три раза меньше людей.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), многие соотечественники предпочитают для отдыха курорты Краснодарского края и Крыма. Однако есть направления, которые пользуются не меньшей популярностью. Среди них, например, Бурятия, Калининград, Кавказские Минеральные Воды, Архыз, Тюмень и Сахалин. Кроме того, в АТОР отмечают улучшение инфраструктуры на горном курорте в Карачаево-Черкессии, где ведется активное строительство.

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