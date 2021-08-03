Движение трамваев восстановили на северо-западе Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Свободы Карта всех событий

Движение трамвая № 6 восстановлено на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 3 августа.

— Восстановлено движение трамваев на улице Свободы, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Маршрут трамвая задерживался по техническим причинам. На время устранения неполадок его изменили: трамваи ходили от Братцева до Восточного моста.

3 августа в департаменте сообщили, что на участке между станциями метро «Павелецкая» и «Чистые пруды» восстановлено движение трамваев. Трамваи № 3 и 39 поехали по своим обычным маршрутам, также вновь заработал трамвай № А. При этом интервалы на маршрутах № А, 3, 38 и 39 временно увеличены.

Автобусы № 13, заменявшие трамваи на участке между станциями, вернулись на обычный маршрут. Задержка ряда трамваев в центре города была обусловлена отключением кабельной линии и отсутствием напряжения в контактной сети.