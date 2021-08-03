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Дептранс Москвы опроверг информацию об инциденте на Замоскворецкой линии метро

Иван Юминов

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Дептранс Москвы опроверг информацию об инциденте на Замоскворецкой линии метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Тверской бульвар, 28Карта всех событий

Информация о возгорании кабеля на Замоскворецкой линии метро не соответствует действительности. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 3 августа.

В СМИ появилась информация о том, что на перегоне Тверская — Театральная обнаружили возгорание кабеля.

— Московское метро едет штатно. Раньше в тоннеле одного из перегонов произошло незначительное тление провода светильника, — рассказали в ведомстве.

Машинисту удалось оперативно устранить тление, уточнили в дептрансе. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожало, отмечается в Telegram-канале департамента.

3 августа сообщалось, что на участке между станциями метро «Павелецкая» и «Чистые пруды» восстановлено движение трамваев. Трамваи № 3 и 39 поехали по своим обычным маршрутам, также вновь заработал трамвай № А. При этом интервалы на маршрутах № А, 3, 38 и 39 временно увеличены.

Автобусы № 13, заменявшие трамваи на участке между станциями, вернулись на обычный маршрут. Задержка ряда трамваев в центре города была обусловлена отключением кабельной линии и отсутствием напряжения в контактной сети.

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