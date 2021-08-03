Синоптик пообещал потепление в Москве к выходным

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителей столицы порадует комфортное тепло, которое наступит к выходным. Воздух прогреется до плюс 27 градусов, а до конца рабочей недели температура будет в диапазоне 20-25 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— К выходным мы попадем в теплый сектор циклона. У нас ожидается повышение температурного режима, но не столь значимое — до 25-27 градусов. Но вполне порадуемся комфортному теплу, — рассказал он.

Синоптик отметил, что до конца недели погода в Москве будет относительно прохладной — плюс 20-25 градусов. Ночами воздух будет остывать до 9-14 градусов тепла, передает ТАСС.

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется 30-градусная жара. Прохладная погода в столице сменится к концу недели жарой.