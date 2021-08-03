Еще один дом по программе реновации построят в Перове в 2022 году

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улице Плющева, владение 15/3 Карта всех событий

В 2022 году в Перове построят дом по программе реновации. Он будет расположен на улице Плющева, владение 15/3.

— В настоящее время завершены работы по выносу инженерных сетей, строители приступили к устройству котлована и шпунтового ограждения, — сообщил во вторник, 3 августа, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Это будет двухсекционное здание переменной этажности с подземной парковкой. Для отделки наружных стен специалисты используют систему вентилируемого фасада с использованием клинкерных и фиброцементных плит. На них будут установлены короба под кондиционеры.

В доме будет 210 однокомнатных квартир, 134 двухкомнатные, 38 трехкомнатных. Четыре квартиры оборудуют для маломобильных жильцов: в них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

Первый этаж будет нежилым, там разместят магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей и прочее. Квартиры будут располагаться в доме начиная со второго этажа. В вестибюле жилой части оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, повесят почтовые ящики, установят грузо-пассажирские лифты.

Новостройку оборудуют системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Территорию возле дома благоустроят. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Также появится плоскостная парковка, сообщается на сайте мэра Москвы.

Две новостройки по реновации построили в Троицке. При отделке их фасадов использовались материалы, перекликающиеся с уже построенными рядом зданиями. Дома станут частью нового микрорайона.