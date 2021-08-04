«Ужасные волосы»: Бузову без макияжа и укладки раскритиковали в Сети

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова отдыхает на острове Миконосе в Греции. Она рассказала, что на курорте решила отказаться от яркого макияжа и сложных укладок, и показала снимок, на котором запечатлелась в натуральном виде.

— Сборы на острове — это душ, кремы и одежда. Ноль макияжа и лака. Блеск для губ и реснички — и вуаля, я готова, — подписала фото в Instagram знаменитость.

Фото: instagram.com/buzova86/

Но многие фолловеры отметили, что Бузова плохо выглядит, в частности, им не понравилось состояние волос звезды. Также они написали, что певица слукавила, заявив о натуральности внешности на фото.

«И ужасные нарощенные волосы»; «Хороший фотошоп»; «И тонна фильтров»; «Хайлайтер на носу», — высказались подписчики знаменитости.

Но нашлись и поклонники, которые были очарованы внешним видом телеведущей, они одарили ее комплиментами.

«Какая красивая»; «Красота в чистом виде»; «Тебе очень идет быть без макияжа!»; «Шикарная», — написали пользователи в комментариях.

Отар Кушанашвили объяснил феномен Ольги Бузовой. По его мнению, все сложилось воедино, и получился продукт, который отвечает всем запросам времени.