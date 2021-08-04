Грузинский политик Инашвили сделала заявление после обращения к Путину

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Лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили заявила, что хочет приехать в РФ и встретиться с российскими политиками. Об этом она сообщила во вторник, 3 августа, после того, как представители партии написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину.

— Встречусь с депутатами и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны, — цитирует ее Sputnik Грузия.

Политик подчеркнула, что они с коллегами готовы к диалогу с Москвой на всех уровнях. Письмо к российскому лидеру было подписано влиятельными людьми, которые доминировали в политике в последние 30 лет. Все они понимают цену миру, так как видели войну, отметила Инашвили.

Она заявляла, что считает правящую партию «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили виновными в усилении напряжения в отношениях между Грузией и Россией.

Обращение грузинской оппозиции за помощью к Путину объяснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он считает, что желание «Альянса патриотов Грузии» сотрудничать с российским правительством обусловлено сложной экономической ситуацией в республике, ей нужна внешняя поддержка.

— Они хотят стать основой восстановления экономических связей России и Грузии, потому что кроме нас эта страна никому не нужна. Ничего эксклюзивного, кроме грузинского вина, там нет, а никакой другой сельскохозяйственной продукции там в жизни не вырастало, — заявил политолог корреспонденту издания «Лента».

Также Журавлев усомнился в том, что партии удастся привлечь к себе внимание Путина. По его мнению, она слишком маленькая и не вызывает большой поддержки среди грузинского населения.