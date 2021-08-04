Московский врач рассказала, когда привитые от коронавируса могут стать донорами
Главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова рассказала, что кровь для донорства можно сдавать через месяц после полной вакцинации от COVID-19.
— Если человек переболел коронавирусной инфекцией и если это была не тяжелая пневмония, то как и при респираторном заболевании можно сдавать кровь через месяц после полного выздоровления. И при вакцинации тоже через месяц после последней вакцины, если она двухкомпонентная, — сообщила она в интервью РИА Новости.
Также переболевшие и вакцинированные от COVID-19 москвичи могут стать донорами плазмы. Майорова сообщала, что стационарам необходима бесперебойная поставка антиковидной плазмы.
Выступившие донорами жители столицы, которые переболели коронавирусом или были вакцинированы, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве в 2020 году донорами крови стали более 85 тысяч человек. Об этом рассказала главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова. Она подчеркнула, что каждый год в службе крови Департамента здравоохранения Москвы предоставляют более 160 тысяч литров цельной крови. А ежедневно в медицинские учреждения столицы отдают по 200 литров крови. По статистическим данным, в столице врачи переливают донорскую кровь реципиенту каждые пять минут.