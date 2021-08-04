Московский врач рассказала, когда привитые от коронавируса могут стать донорами

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Главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова рассказала, что кровь для донорства можно сдавать через месяц после полной вакцинации от COVID-19.

— Если человек переболел коронавирусной инфекцией и если это была не тяжелая пневмония, то как и при респираторном заболевании можно сдавать кровь через месяц после полного выздоровления. И при вакцинации тоже через месяц после последней вакцины, если она двухкомпонентная, — сообщила она в интервью РИА Новости.

Также переболевшие и вакцинированные от COVID-19 москвичи могут стать донорами плазмы. Майорова сообщала, что стационарам необходима бесперебойная поставка антиковидной плазмы.

Выступившие донорами жители столицы, которые переболели коронавирусом или были вакцинированы, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве в 2020 году донорами крови стали более 85 тысяч человек. Об этом рассказала главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова. Она подчеркнула, что каждый год в службе крови Департамента здравоохранения Москвы предоставляют более 160 тысяч литров цельной крови. А ежедневно в медицинские учреждения столицы отдают по 200 литров крови. По статистическим данным, в столице врачи переливают донорскую кровь реципиенту каждые пять минут.