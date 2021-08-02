Столичные доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19

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Выступившие донорами жители столицы, которые переболели коронавирусной инфекцией или были вакцинированы, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Всего с начала пандемии переболевшие и вакцинированные москвичи совершили более 32 тысяч донаций. Благодаря этому город заготовил 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19, — приводит слова Анастасии Раковой РИА Новости.

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, что некоторые люди обладают невосприимчивостью к коронавирусной инфекции. Повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, значительным содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.

По словам, врача-инфекциониста Евгения Тимакова, вакцинация от коронавирусной инфекции защищает от постковидного синдрома. Анализ ситуации показывает: людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет.

Горелов отмечал, что РФ уже постепенно переходит к фазе стабилизации, которая длилась весь июль и затронет первую половину августа. Он уточнил, что рост числа новых пациентов с коронавирусом в ближайшее время будет наблюдаться в регионах России.