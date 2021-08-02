Врач рассказал о влиянии вакцины на постковидный синдром

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Вакцинация от коронавирусной инфекции защищает от постковидного синдрома, рассказал в понедельник, 2 августа, врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам эксперта, анализ ситуации показывает: людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет. Это означает, что вакцина, по предварительным научным данным, спасает от постковидного синдрома, сообщает РИА Новости.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов ранее рассказал, что почти у трети детей с коронавирусом могут развиться постковидные осложнения, среди которых врачи фиксируют поражение сердца, почек, головного мозга и другие проблемы со здоровьем.

Эксперт также заявлял, что на данный момент относительная летальность от индийского штамма коронавируса ниже, чем весной 2020 года, однако он заражает больше людей.

Горелов отмечал, что РФ уже постепенно переходит к фазе стабилизации, которая будет длиться весь июль и затронет первую половину августа. Он уточнил, что рост числа новых пациентов с коронавирусом в ближайшее время будет наблюдаться в регионах России.