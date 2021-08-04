Астрологи назвали три самых «гулящих» знака зодиака среди женщин

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Для любого мужчины важно иметь рядом с собой верную вторую половинку. Астрологи тоже так считают и решили предупредить, среди каких знаков зодиака больше всего женщин ищут развлечений на стороне.

Стрелец

Представительницы этого знака обладают ярким темпераментом и от партнера ждут того же. Если избранник не способен дать им эмоции, они легко могут закрутить еще один роман, не прерывая первого. Это может привести к разладу в отношениях и их последующему разрыву, предупреждают специалисты.

Водолей

Водолеи не ждут долгих отношений. Они при первой возможности окунаются в водоворот коротких любовных интрижек и могут даже допустить более тесное знакомство на первом свидании. Женщины этого знака ищут эмоции и их вполне могут дать отношения, не требующие особых обязательств.

Рыбы

Представительницы этого знака ищут себе богатого и щедрого покровителя. Астрологи отмечают, что они подобны настоящим морским хищницам — когда встретят подходящего мужчину получат от него все, что захотят, а потом «скроются» на глубине и будут поджидать новую жертву.

При этом россиянки, рожденные под этими знаками зодиака, не имеют репутацию доступных женщин, передает «Пятый канал».

До этого астрологи назвали три знака зодиака, представительниц которых чаще всего бросают мужчины. Например, Близнецы в отношениях часто агрессивны иссорятся с партнерами, поэтому возможны размолвки в отношениях.