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Эксперт рассказала о скором исчезновении в России класса «разгильдяев-заемщиков»

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Финансы
Эксперт рассказала о скором исчезновении в России класса «разгильдяев-заемщиков»
Фото: moscow-live

Ипотечные заемщики и «разгильдяи-заемщики» в России могут исчезнуть как класс из-за падения реальных доходов. Правила получения ипотеки ужесточаются, многим гражданам станет не по карману приобретение жилья в кредит. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

С 1 августа Центробанк ужесточил регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15–20 процентов от стоимости жилья. Надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с 1 августа ипотеке повышены до 50–100 процентных пунктов — в зависимости от долговой нагрузки заемщика.

По словам Радченко, новые правила выдачи кредитов отлично повлияют на ипотечный рынок страны. Они — стабилизатор напряжения ипотеки, чтобы не произошел обвал рынка недвижимости. ЦБ и ранее принимал жесткие меры. Однако в 2020 году из-за пандемии была волна послаблений в данной сфере, а первоначальный взнос по ипотеке понизили до 15 процентов. Это увеличило и количество заемщиков, и риски для рынка недвижимости. При этом Радченко добавила: чем меньше накоплений у гражданина, тем менее серьезно он относится к сбережению и тем больше рисков, что он будет дефолтным. А такие новые правила «позволяют очистится ипотечному рынку от разгильдяев-заемщиков».

— В прошлом году вышли на рынок инвесторы, у которых были накопления в банках. Они хотели их сберечь, поэтому поспешили отовариться. Но сейчас они почти закончились, была прослойка в полмиллиона на всю страну. Вот они и взяли. Большинству граждан сегодня не до ипотеки — ипотечные заемщики могут исчезнуть как класс из-за падения реальных доходов, — отметила собеседница издания.

По ее словам, многие россияне не смогут накопить на первоначальный взнос или после обслужить кредит. А по новым правилам многие даже если и захотят взять ипотеку, могут ее не получить. Радченко добавила, что качественных заемщиков, способных добросовестно выплачивать кредит, становится все меньше и меньше.

— Она, ипотека, недоступна: потому что ставка ЦБ растет ключевая, растет и ставка ипотечная, — добавила Радченко.

Средняя ставка по ипотеке в России в июне 2021 года снизилась до исторического минимума в 7,07 процента годовых. Кроме того, 1 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил на год программу льготной ипотеки и расшил программу ипотеки для семей с одним ребенком. Ставка по первой программе повысилась до семи процентов. Также установлена максимальная сумма кредита в размере трех миллионов рублей для всех субъектов.

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