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Российские гандболистки выиграли у Черногории и вышли в полуфинал ОИ-2020

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские гандболистки выиграли у Черногории и вышли в полуфинал ОИ-2020
Фото: Instagram/olympic_russia

Сборная ОКР по гандболу одержала победу над черногорской командой со счетом 32:26. Российские спортсменки после этой победы отправляются в полуфинал гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

Уже к восьмой минуте встречи отрыв отечественной команды от соперниц составлял шесть мячей, но в концовке первого тайма он сократился, на перерыв команды ушли с разницей в два мяча — 17:15. Потом российские гандболистки вновь стали контролировать игру, а итоговый счет показал ту же разницу, что и в более уверенном начале игры.

— В перерыве мы обсудили, что необходимо перестроить в игре. Спокойно начали второй тайм, увеличили свое преимущество и спокойно довели дело до победы, — рассказал главный тренер женской сборной Олимпийского комитета России по гандболу Алексей Алексеев пресс-службе ОКР.

За выход в финал турнира сборная России поборется с победительницами матча между командами Норвегии и Венгрии. Полуфинальная игра пройдет в пятницу, 6 августа.

Сборная России по гандболу уже становилась чемпионом на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио. Тогда российские спортсменки в финальном матче обыграли француженок со счетом 22:19.

Недавно сообщалось, что женская сборная России по гандболу обыграла Францию и досрочно вышла в плей-офф ОИ-2020.

Из-за допингового скандала российские спортсмены в 2020 году на Олимпиаде в Токио выступают не под флагом своей страны. Российский гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

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