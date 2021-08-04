Процедуру получения справки о правах на жилье упростили в Москве

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Департамент городского имущества с апреля принял более девяти тысяч онлайн-запросов на предоставление справки о правах на жилье. Это в 1,3 раза больше прошлогоднего показателя, когда москвичи подавали в основном бумажные заявления. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Согласно регламенту предоставления услуги срок обработки запроса не изменился и составляет 14 рабочих дней. При этом в ряде случаев после перевода услуги в исключительно электронный формат через mos.ru на оформление справки уходит в среднем 30 минут, а минимальный срок может составить и до трех минут. Это возможно при предоставлении полного пакета необходимых документов, — приводит слова Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

При этом государственная услуга «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» является одной из наиболее востребованных. С 1 апреля ее можно получить только в электронном виде на портале mos.ru, благодаря чему время на подачу обращения и получение справки сократилось.

Возможность получить электронный единый платежный документ (ЕПД) появилась у пользователей портала mos.ru 10 лет назад. За это время жители Москвы воспользовались услугой свыше 93 миллионов раз. Услуга получения ЕПД стала одной из первых на сайте мэра Москвы. За первые полгода жители города воспользовались ей всего 1200 раз. Сервис дает возможность получить ЕПД и оплатить его онлайн.