Два пассажирских поезда столкнулись на юго-западе Чехии

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Два пассажирских поезда столкнулись рядом с городом Домажлице на юго-западе Чехии. Об этом в среду, 4 августа, сообщил глава минпромторга и минтранса Карел Гавличек.

— Судя по первоначальной информации, машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора, после чего произошло столкновение с другим поездом, — цитирует Гавличека РИА Новости.

В результате случившегося пострадали около 50 человек. На месте происшествия в настоящее время дежурят медицинские и пожарные бригады.

Глава ведомств подытожил, что сложившаяся ситуация имеет очень серьезный характер, поэтому он также выдвигается на место аварии.

До этого, 2 августа, ДТП с участием туристического автобуса произошло около 18:00 в турецкой Анталье. В транспорте находилось 22 российских туриста, среди них было девять детей. По данным Минздрава, три человека погибли.

По предварительным данным, которые приводит Генконсульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате транспортное средство перевернулось.