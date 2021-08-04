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Нумеролог объяснила влияние инициалов на жизнь человека

Михаил Алимов

Развлечения
Нумеролог объяснила влияние инициалов на жизнь человека
Фото: Pixabay

В буквах алфавита содержится собственная энергетика. Если знать, как правильно, с помощью цифр, ее уловить и расшифровать, это сильно поможет в жизни. Нумеролог Юлия Леонова рассказала, как инициалы человека в нумерологии способны повлиять на его жизнь.

Необходимо узнать число инициалов человека, которое рассчитывается по формуле с помощью особой таблицы. В своем Instagram эксперт опубликовала ее.

Нумеролог объяснила влияние инициалов на жизнь человекаФото: Instagram/ yulia.numerolog

Цифры в столбцах этой таблицы соответствуют определенной букве алфавита. Чтобы посчитать число своих инициалов, необходимо сложить цифры, соответствующие первым буквам имени, фамилии и отчества между собой. А затем сложить десятки и единицы у получившегося двузначного числа, если оно выходит таковым. Для однозначного числа никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно. У Иванова Ивана Ивановича его число составит 1 + 1 + 1 = 3.

Это означает, что ему необходимо меньше критиковать себя и других, стараться мыслить позитивно. Как и другим людям с числом инициалов 3.

Если число составляет 1, стоит быть решительнее. Число 2 призывает стать более дипломатичным человеком. При цифре 4 лучше внимательнее планировать будущее, а 5 не просит избегать конфликтов, с таким числом нужно находить их конструктивное решение.

Людям с числом инициалов 6 недостает самостоятельности. С 7 стоит меньше внимания уделять жизненным трудностям. Цифра 8 призывает не впадать в крайности, а люди с 9 эмоционально раскрепощенные и могут видеть полноценную картину даже в тяжелых ситуациях.

В мае нумерологи сообщили, как смена фамилии в браке влияет на судьбу человека. В первую очередь у женщины меняется нумерологический код. Ведь у фамилии мужа он другой, поэтому перед походом в ЗАГС стоит посмотреть этот код у него и у себя. Существует риск, что смена фамилии принесет много хлопот и перемен.

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