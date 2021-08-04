Надгробие Михаила Загоскина на Новодевичьем кладбище отреставрируют

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Объект культурного наследия федерального значения «Могила Загоскина Михаила Николаевича (1789–1852)», расположенный на старом кладбище Новодевичьего монастыря, отреставрируют. Об этом рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Надгробие представляет собой трапециевидную стелу из камня габбро, которая установлена на ступенчатом постаменте из песчаника. На ее поверхности выгравирована позолоченная надпись: «Загоскин Михаил Николаевич. 1789–1852. Писатель. Участник Отечественной войны 1812 г.».

— Надгробие писателя и драматурга Михаила Загоскина можно найти на старом кладбище Новодевичьего монастыря у Смоленского собора. После обследования специалистами этого захоронения было решено включить его в план работ по сохранению. В настоящий момент заканчивается разработка проекта реставрации могилы, которая начнется в следующем году, — отметил Алексей Емельянов.

По его словам, реставраторы очистят поверхность надгробия и устранят появившиеся на ней трещины и сколы, а затем покроют памятник защитными составами. Окончательный список работ утвердят после согласования проектной документации.

Работы будут проходить в2022–2023 годах, их проконтролирует департамента культурного наследия Москвы.

Михаил Николаевич Загоскин является русским прозаиком и драматургом, а также директором столичных театров. Он принимал участие в Отечественной войне 1812 года. Стал известен 1830-е годы в качестве автора первых в России исторических романов. Его называли русским Вальтером Скоттом. Среди его произведений — романы «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», «Кузьма Петрович Мирошев», «Аскольдова могила» и другие. За свою жизнь Загоскин написал 29 томов прозы, 17 комедий и один водевиль, сообщает официальный сайт мэра Москвы.