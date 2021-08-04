День новых возможностей: астролог составила гороскоп на 4 августа

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Расположение планет и звезд в нотальных картах оказывает большое влияние на судьбы людей. Горпоскоп для всех знаков зодиака на 4 августа составила астролог Лиана Жемчужная.

День обещает быть благосклонным к Овнам. Они смогут разрешить конфликты со старыми знакомыми, что приблизит их на шаг к заветной мечте.Тельцам удастся проявить себя с хорошей стороны на работе. Это позволит им получить шанс на повышение в должности. А вот Близнецам стоит проявить больше внимательности, так как существует большой риск попасться на удочку мошенников.

У Раков 4 августа получится уладить давние конфликты. После этого судьба наградит их за честность. Астролог также посоветовала представителям данного зодиакального созвездия избегать любых ссор или конфликтынх ситуаций. Львам удастся реализовать свои самые смелые проекты. У них получится проявить креативность. Все это приведет к тому, что Вселенная преподнесет им подарок в награду. Девам нужно набраться храбрости и не побояться попросить помощи у близких людей. Друзья помогут им решить многие накопившиеся проблемы.

Весы в эту среду насладяться вниманием со стороны вторых половинок, а также начнут думать о создании семьи. Скорпионам удастся обрести уверенность в себя. Это позводит им найти возможности для того, чтобы избавиться от долгов. Стрельцам нужно задуматься о новых истониках дохода. Возможно, они уволяться с работы.

Астрологический эксперт посоветовал Козерогам обратить внимание на собственное здоровье. Рано или поздно себя начнут проявлять вредные привычки. Водолеям нужно стараться держаться в стороне от конфликтных ситуаций и держать эмоции при себе. Рыбам же 4 августа предоставит множество возможностей. Им нужно будет посвятить себя самореализации, отмечает Newinform.