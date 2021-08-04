Выставка «17 космических зорь Германа Титова» откроется в Музее космонавтики

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Музей космонавтики представляет выставку «17 космических зорь Германа Титова», приуроченную к 60-летию первого суточного полета человека в космос. Здесь можно увидеть реликвии и подлинные документы из личного архива семьи Титовых, Центрального архива Министерства обороны РФ, архивов, музеев и частных коллекций, связанные с жизнью и полетом космонавта Германа Степановича Титова.

Гости музея узнают об обучении, научной деятельности, подготовке в отряде космонавтов и самом полете в космос. Будут представлены военная форма и медаль Героя Советского Союза Германа Титова, газеты 1961 года, значки, открытки, подарки, поздравительные телеграммы, книги.

Посетители увидят уникальные фотографии о подготовке и осуществлении полета космического корабля «Восток-2», письма от Титова главному конструктору из фондов Мемориального дома-музея академика С. П. Королева.

Кроме того, на сайте Музея космонавтики откроется виртуальная выставка «Герман Титов. Первый полет Орла», посвященная жизни Германа Титова.

Выставка открыта с 6 августа по 3 декабря, сообщает пресс-служба музея.