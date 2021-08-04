Андрей Бочкарев назвал округа, лидирующие по числу строящихся домов по программе реновации

Фото: Пресс-служба МУФ

Среди столичных округов по количеству проектируемых и строящихся объектов по программе реновации лидируют Восточный, Северный и Юго-Восточный округа, на которые в общей сложности приходится более 130 домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С момента запуска программы реновации жилищного фонда в трех административных округах: Восточном, Юго-Восточном и Северном обеспечено строительство и проектирование 138 домов общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Из них 55 приходятся на восток Москвы, 42 и 41 — на юго-восток и север соответственно. Всего на территории города на этапе проектирования и строительства находятся свыше 300 объектов, — отметил заместитель мэра.

По его словам, в этих округах также больше всего домов ввели в эксплуатацию.

— В настоящее время 20 новостроек сданы в эксплуатацию на севере и 19 на юго-востоке Москвы, еще 18 домов — в Восточном административном округе, — добавил Андрей Бочкарев.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в свою очередь, напомнил, что город постоянно работает над подбором «стартовых» площадок. По его словам, в настоящее время в ВАО, ЮВАО и САО уже подобрали 222 территории с градостроительным потенциалом 3,6 миллиона квадратных метров. 64 площадки из них сформированына месте расселения многоквартирных домов.

Участники программы реновации смогут воспользоваться новой электронной услугой «Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации», которую предложил для них портал mos.ru.