Турецкие звезды призвали мировое сообщество помочь в тушении пожаров в стране

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Звезды турецких сериалов, модели, блогеры и многие другие публичные личности призвали мировое сообщество обратить внимание на проблему пожаров в Турции.

Так, например, турецкая актриса и модель Ханде Эрчел, которая прославилась благодаря своим ролям в фильмах «Любовь не понимает слов», «Дочери Гюнеш» и «Кольцо», заявила на своей странице в Instagram, что она обращается ко всем странам, которые могли бы помочь Турции.

— Мы погибаем и разрушаемся из-за 112 пожаров. Те пожары, которые мы не в силах остановить, остаются очень сильными. У нас не хватает пожарных самолетов, чтобы остановить это. Мы потеряли восемь человек, очень много животных и наши леса. Пожалуйста, помогите нам!!!!! Нам срочно нужны самолеты, — написала девушка.

С аналогичной просьбой ко всему миру обратилась и другая турецкая актриса Эльчин Сангу.

— Я делаю интернациональное обращение за помощью. Красивая земля юго-западной Турции горит в ужасных пожарах. Огонь уничтожает жизни, дома, тысячи бедных диких животных, домашних животных и огромное количество травы и лесов, которым понадобится много времени, чтобы вырасти снова, — написала девушка в социальной сети.

Она добавила, что Турции не хватает ресурсов, чтобы бороться с пожарами оперативно, потому что ветер тоже «против них». Сангу подытожила, что стране срочно необходимы дополнительные меры помощи (оборудование и спасатели), чтобы справиться с трагедией.

Еще тысячи просьб о помощи были опубликованы в Сети с хештегами #HelpTurkey и #GlobalCall.

В свою очередь глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что кампания, основанная на просьбах о помощи, инициирована специально, чтобы сделать Турцию недееспособной страной в глазах остального мира.

На это заявление в социальной сети Twitter ответили более 2,5 миллиона человек, которые заявили, что Турцию действительно нужно спасать и никакого идеологического мотива в криках о помощи нет и быть не может.

29 июля власти Мармариса приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар. В тушении участвовал один самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в генконсульстве РФ, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.

Из-за сильного ветра, по словам представителя консульства, огонь распространился на лесопарки и сельскохозяйственные угодья около города. В шести кварталах города эвакуированы жители. В тушении пожара участвовали два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 человек пострадали в результате разгула стихии.

В субботу, 31 июля, около 100 российских туристов, эвакуированных из турецкого Бодрума из-за пожара, были временно размещены в других отелях.