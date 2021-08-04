Назван подмосковный округ, где начнется программа реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Первые дома по программе реновации в Московской области начнут строить в городском округе Балашиха. Об этом сообщил руководитель центра «ЖКХ контроль» Московской области Валерий Мамчур.

— Скоро будут запущены первые аукционы. По предварительной информации, реновация будет стартовать в Балашихе, — пояснил спикер.

Он также подчеркнул, что подмосковная программа является логическим «продолжением» столичной. В области собираются сносить технически устаревшие жилые здания и дома, находящиеся в аварийном состоянии.

Жители непригодных строений будут переселены в новые квартиры. Реновация охватит порядка 1,5 миллиона человек. Как подчеркнул Валерий Мамчур, около 22 тысяч малоэтажных зданий насегодняшний день подлежат демонтажу в подмосковном регионе, отмечает «Радио 1».

Кроме Балашихи, реновация придет еще в Королев, Пушкино и Раменское. Всего в этих городских муниципальных округах будут переселены из бараков и аварийных домов 2,5 тысяч граждан. Соответствующее соглашение подписали областные власти и Фонд жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).