Две новостройки в Москве передадут под заселение по реновации до конца августа

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улица Ереванская, дом 8 Карта всех событий

Две новостройки на юге и на северо-западе столицы в скором времени передадут под заселение в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы. Об этом в среду, 4 августа, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Здания, которые смогут принять новых жильцов, расположены по адресам улица Ереванская, дом 8 в Царицыно и улица Свободы, дом 67А в Северном Тушино.

В здания смогут заехать более 140 семей из пятиэтажного дома на улице Ереванская, дом 10, корпуса 1 и 2 и свыше 150 семей из дома 69 по улице Свободы.

Руководитель департамента уточнил, что в ЮАО Москвы под заселение уже передали семь домов в разных районах. Почти 2,5 тысячи жителей столицы из 23 зданий в настоящее время занимаются переездом или уже въехали в новые квартиры.

На северо-западе Москвы в рамках начального этапа реновации до 2024 года могут переселиться 10,4 тысячи жильцов, которые проживают в 49 старых зданиях. Около 800 москвичей, проживающих в СЗАО, уже получили ключи от своей новой жилплощади.

До этого Сергей Левкин сообщил, что жители домов на Кастанаевской улице и Олеко Дундича на западе Москвы начинают переезд по программе реновации. Глава департамента напомнил, что жители заселяются в новостройку, расположенную по адресу: Кастанаевская улица, дом 44А, корпус 2, корпус 3. Он добавил, что расселяемые пятиэтажки и новостройка находятся в шаговой доступности друг от друга, поэтому жителям не придется менять привычный уклад жизни.