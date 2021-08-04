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Дерипаска обвинил ЦБ в создании условий для экономической стагнации в РФ

Иван Юминов

Экономика
Дерипаска обвинил ЦБ в создании условий для экономической стагнации в РФ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Политика Банка России (ЦБ) может привести к экономической стагнации, в связи с чем россиянам не стоит ждать повышения доходов. Такое мнение высказал бизнесмен Олег Дерипаска в среду, 4 августа.

— Наивно считать, что Центробанк своими действиями на нашем крошечном финансовом рынке (а ставки по коммерческим кредитам двинулись к девяти процентам) может остудить мировую инфляцию. Этого он точно не добьется, — рассказал предприниматель.

Своими действиями ЦБ добьется возврата к стагнации последних пяти лет с точки зрения увеличения инвестиций в основной капитал, уточнил Дерипаска. Из-за этого, по его словам, людям придется попрощаться с надеждами на рост доходов и модернизацию промышленности.

Компаниям при текущей стоимости долга маловероятно удастся производить новую продукцию и обеспечивать экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала и длительных экспортно-импортных операций, объяснил бизнесмен. В этом предприятиям также препятствуют необходимость финансирования долгого инвестиционного цикла подготовки производства, а также укрепление рубля, отметил Дерипаска в своем Telegram-канале.

2 августа председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономическая модель России изжила себя и не производит новых товаров. По его словам, лишь новое качество экспорта позволит российской экономике выйти на темпы роста в четыре–пять процентов в год.

Также России необходимо стать более конкурентоспособной и выйти на внешний рынок, где «спрос становится бесконечен», добавил Кудрин.

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