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Столичные спасатели помогли застрявшей в ограде на севере Москвы девочке

Полина Долганова

Происшествия
Столичные спасатели помогли застрявшей в ограде на севере Москвы девочке
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, улица Маршала Катукова Карта всех событий

Бригада пожарно-спасательного центра Москвы спасла девочку, застрявшую в ограде в САО столицы. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Инцидент произошел в среду днем. Ребенок застрял головой в ограде кафе, расположенного на пляже по улице Маршала Катукова.

Видео: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Спасателям удалось высвободить малышку с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, который разжал прутья ограждения.

В результате случившегося девочка не пострадала, уточнили в ведомстве.

Весной в Москве спасатели освободили лабрадора, который просунул голову между металлическими прутьями забора и застрял, сообщала пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

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