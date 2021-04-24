Застрявшего в заборе лабрадора освободили в Москве

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Россия, Москва, Лазоревый проезд Карта всех событий

В Москве спасатели освободили лабрадора, который просунул голову между металлическими прутьями забора и застрял. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в субботу, 24 апреля.

Уточняется, что инцидент произошел утром 23 апреля по адресу Лазоревый проезд, дом № 15. Спасателей вызвала хозяйка собаки, когда та не смогла выбраться самостоятельно.

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

— По прибытии спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно расширили зазор в заборе, что помогло достать застрявшую голову собаки, — отметили в сообщении.

В департаменте добавили, что лабрадор не пострадал, после случившегося он продолжил утреннюю прогулку вместе с хозяйкой.

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