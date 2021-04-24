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Девушка упала в реку в центре Москвы
Фото: moscow-live

Девушка упала в реку в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Краснопресненская набережнаяКарта всех событий

В центре столицы девушка с парапета упала в реку. Об этом сообщается в субботу, 24 апреля.

Несчастный случай произошел на Краснопресненской набережной.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Выясняются все обстоятельства случившегося, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что любительница селфи упала с Большого Каменного моста в попытке сделать фото.

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