Девушка упала в реку в центре Москвы

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Краснопресненская набережная Карта всех событий

В центре столицы девушка с парапета упала в реку. Об этом сообщается в субботу, 24 апреля.

Несчастный случай произошел на Краснопресненской набережной.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Выясняются все обстоятельства случившегося, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что любительница селфи упала с Большого Каменного моста в попытке сделать фото.

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