Более 20 новых валидаторов установили на Курском вокзале

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Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

На Курском вокзале установили 22 дополнительных валидатора. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в среду, 4 августа.

— ЦППК установила и запустила здесь 22 дополнительных валидатора. Теперь пассажирам, прибывающим и отправляющимся с 3-й, 4-й и 11-й высокой платформы, стало удобнее открывать и закрывать поездки, — рассказали в ведомстве.

Новые валидаторы также установили в трех тоннелях на станции, уточнили в пресс-службе. Решение принималось на основе изучения мнений пассажиров и пассажиропотока после закрытия пятой платформы, подчеркнули в ЦППК. Кроме того, компания оборудует валидаторами платформы, где невозможна установка турникетных линий.

В конце июня сообщалось, что поезда на участке Каланчевская — Курский вокзал будут курсировать по одному пути в реверсивном режиме с 3 июля. Изменения проведут для реконструкции линии, движение в таком режиме продлится год.

Поезда в обе стороны будут делать остановку у новой платформы, а выйти на нее пассажиры смогут с Комсомольской площади и улицы Каланчевской. На данном участке организуют тактовое движение — поезда будут осуществлять движение в обе стороны каждые 18 минут. «Сквозные» маршруты будут выполнять поезда Нахабино — Подольск и обратно.

Поезда будут следовать укороченным маршрутом от станции Нахабино до станций Рижская, Дмитровская и Стрешнево, также от станции Подольск до станции Царицыно и Курского вокзала. Для посадки и высадки пассажиров на станции Москва-Рижская построят дополнительную временную деревянную платформу.