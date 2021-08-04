Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 20 новых валидаторов установили на Курском вокзале

Иван Юминов

Город
Более 20 новых валидаторов установили на Курском вокзале
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

На Курском вокзале установили 22 дополнительных валидатора. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в среду, 4 августа.

— ЦППК установила и запустила здесь 22 дополнительных валидатора. Теперь пассажирам, прибывающим и отправляющимся с 3-й, 4-й и 11-й высокой платформы, стало удобнее открывать и закрывать поездки, — рассказали в ведомстве.

Новые валидаторы также установили в трех тоннелях на станции, уточнили в пресс-службе. Решение принималось на основе изучения мнений пассажиров и пассажиропотока после закрытия пятой платформы, подчеркнули в ЦППК. Кроме того, компания оборудует валидаторами платформы, где невозможна установка турникетных линий.

В конце июня сообщалось, что поезда на участке Каланчевская — Курский вокзал будут курсировать по одному пути в реверсивном режиме с 3 июля. Изменения проведут для реконструкции линии, движение в таком режиме продлится год.

Поезда в обе стороны будут делать остановку у новой платформы, а выйти на нее пассажиры смогут с Комсомольской площади и улицы Каланчевской. На данном участке организуют тактовое движение — поезда будут осуществлять движение в обе стороны каждые 18 минут. «Сквозные» маршруты будут выполнять поезда Нахабино — Подольск и обратно.

Поезда будут следовать укороченным маршрутом от станции Нахабино до станций Рижская, Дмитровская и Стрешнево, также от станции Подольск до станции Царицыно и Курского вокзала. Для посадки и высадки пассажиров на станции Москва-Рижская построят дополнительную временную деревянную платформу.

Читайте также:
Курский вокзалвалидаторЦППК
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Все мнения
О проекте