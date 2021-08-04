Начальника службы безопасности Мосгортранса отстранили после ДТП на Боровском шоссе

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Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Начальника службы безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс» отстранили от выполнения обязанностей после аварии на Боровском шоссе. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 4 августа.

— В связи с сегодняшним ДТП с грузовиком и городским автобусом от выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшим оказывают помощь медики, их состояние стабильно, уточнили в Дептрансе. Мосгортранс окажет потерпевшим помощь, в том числе в оформлении страховых выплат, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Инцидент на Боровском шоссе произошел из-за столкновения автобуса с грузовиком столичных коммунальных служб. В результате него, по информации источника «ВМ», пострадали десять пассажиров автобуса, из них трое детей и одна беременная женщина. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Беременная пассажирка — одна из них.

Причиной столкновения, как сообщили в Дептрансе, может быть необеспечение безопасности при проведении дорожных работ. Водитель автобуса имел 30-летний стаж работы, он также прошел медосмотр перед сменой.