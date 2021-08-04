Еще пять автомобилей разыграли среди вакцинированных москвичей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Очередной розыгрыш пяти автомобилей среди вакцинированных от коронавируса москвичей прошел в рамках акции «Вакцина рулит».

Методом случайного выбора в качестве победителей компьютер определил Ивана Дмитриевича, Александра Михайловича, Азима, Валентину Леонидовну, а также Валентину Степановну. В розыгрыше приняли участие все, кто получил первую дозу вакцины в столице в период с 26 июля по 1 августа.

Организаторы свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль. Проверить выигрыш можно также в специальном сервисе на mos.ru. Для этого необходимо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта, отмечает «Москва 24».

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему останется здоровье.

Для москвичей старше 60 лет действует еще одна поощрительная акция — «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе). В ней смогут поучаствовать те, кто привился первым компонентом вакцины до 15 августа включительно.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».