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Минфин заявил об отсутствии планов вводить налог на мясо в России

Иван Юминов

Экономика
Минфин заявил об отсутствии планов вводить налог на мясо в России
Фото: Вечерняя Москва

Минфин «ни в каком виде» не рассматривает вопрос введения налога на мясо в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 4 августа.

— Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

4 августа спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что налог на мясо в стране могут ввести в будущем в рамках политики учета углеродного следа.

Модели, по его словам, будут пересматриваться в сторону других источников углекислого газа по мере роста температуры на Земле. В частности, одним из таких источников может стать сельское хозяйство, уточнил Песков.

Люди могут начать «громко возмущаться» через несколько лет, а потом будут вынуждены принять налог на мясо. Климатическая повестка способна поменять сферу животноводства и стать стимулом для появления новых технологий в данной отрасли, заключил он.

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