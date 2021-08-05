Наталья Сергунина: За шесть лет «Москвариум» на ВДНХ принял 10 миллионов посетителей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Шесть лет назад, 5 августа 2015 года, на ВДНХ открылся для посетителей центр океанографии и морской биологии «Москвариум» — один из крупнейших подобных комплексов в мире, расположенных вдали от побережья.

Как отметила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина, с момента открытия в центре побывали 10 миллионов горожан и гостей столицы.

— Это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы. За шесть лет его посетили 10 миллионов человек, — рассказала Наталья Сергунина.

Площадь «Москвариум» — 53 тысячи квадратных метров. В нем живут 12 тысяч водных обитателей, представляющих самые разные уголки планеты — от Байкала до Амазонки, от Сахалина до Гренландии. Здесь более 600 специалистов: аквариумистов, ихтиологов, ветеринаров, водолазов и других профессионалов.

Здесь насчитывается около 600 видов рыб и прочих представителей морских и пресноводных экосистем, среди которых дельфины, скаты, акулы, черепахи, выдры, осьминог. Недавно экспозицию пополнили два новых вида морских звезд — новогвинейская подушка и синяя линкия. За все время в центре родились более 2,4 тысячи водных обитателей. В 2021 году на свет появились, в частности, детеныши белоперых акул, африканских цихлид, манагуанских цихлазом, хромисов-красавцев и скатов-бычерылов.

Аквариумы и бассейны комплекса вмещают 25 миллионов литров воды. Температурный режим, химический состав и другие параметры контролируются автоматически. Кроме того, специалисты несколько раз в день делают контрольный замер состава воды. Оптимальные условия содержания водных обитателей обеспечивают 47 инженерных систем.