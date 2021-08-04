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В США рассказали о «секретном оружии» сборной России на Олимпиаде в Токио

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
В США рассказали о «секретном оружии» сборной России на Олимпиаде в Токио
Фото: olympic.ru

Географические особенности стали «секретным оружием» российских спортсменов при подготовке к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает The Wall Street Journal в среду, 4 августа.

— В разгар пандемии россияне обнаружили «секретное тренировочное оружие»: их собственную географию. Запершись в таких местах, как дальневосточный город Владивосток или остров Сахалин, многие звезды Олимпийского комитета России могли готовиться в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии, — отмечается на сайте газеты.

Россия по итогам 12-го соревновательного дня находится на шестой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 53 награды — 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.

Из-за допингового скандала российские спортсмены в 2020 году на Олимпиаде в Токио выступают под флагом Олимпийского комитета России. Национальный гимн заменен на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса, они проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Играх выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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