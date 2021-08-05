Назван срок устранения задержек с поставкой «Спутника V» за рубеж

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Вопрос с поставкой второго компонента вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции по зарубежным контрактам будет решен до конца лета.

Как отмечается в официальном Twitter препарата, команда «Спутника V» подтверждает, что благодаря увеличению производственных мощностей вакцины временные задержки с доставкой второго компонента будут полностью устранены в течение августа.

Мировой спрос на препарат остается очень высоким благодаря публикации результатов исследований, подтверждающих эффективность «Спутника V», в том числе против «дельта»-штамма, говорится в сообщении.

BREAKING: Sputnik V team confirms that thanks to a scale up in vaccine production capacity temporary second component delivery delays that occurred due to this production scale up will be fully resolved in August.

👇https://t.co/fxHgwSDGBu — Sputnik V (@sputnikvaccine) August 4, 2021

Вакцина «Спутник V» центра имени Гамалеи Министерства здравоохранения России одобрена для экстренного применения в 69 странах с населением более 3,7 миллиарда человек.

Как рассказал представитель Российского фонда прямых инвестиций, процесс одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) идет в положительном ключе. При этом он отметил, что политизированные заявления официальных представителей Еврокомиссии об отсутствии информации о «Спутнике V» и вопросах, связанных с его безопасностью, вызывают сожаление.