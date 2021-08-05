Cиноптики рассказали о погоде в Москве 5 августа

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В четверг, 5 августа, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. Ожидается переменная облачность, местами — кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов тепла, в Подмосковье возможно от 20 до 25 градусов.

Ветер прогнозируется южный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 40 процентов.

Содержание кислорода в приземных слоях атмосферы ожидается комфортное. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный, сообщает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что синоптическая осень в Москве, как правило, наступает в третьей декаде августа и длится до 15 октября. Сроки естественных синоптических сезонов связаны с изменением циркуляции атмосферы, которое определяется прежде всего различием температурных режимов океанов и континентов.