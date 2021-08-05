Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Cиноптики рассказали о погоде в Москве 5 августа

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Cиноптики рассказали о погоде в Москве 5 августа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В четверг, 5 августа, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. Ожидается переменная облачность, местами — кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов тепла, в Подмосковье возможно от 20 до 25 градусов.

Ветер прогнозируется южный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 40 процентов.

Содержание кислорода в приземных слоях атмосферы ожидается комфортное. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный, сообщает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что синоптическая осень в Москве, как правило, наступает в третьей декаде августа и длится до 15 октября. Сроки естественных синоптических сезонов связаны с изменением циркуляции атмосферы, которое определяется прежде всего различием температурных режимов океанов и континентов.

Читайте также:
МоскваМосковская областьпрогноз погоды на день
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Все мнения
О проекте